Setti: “Sanzioni per Superlega? Teniamo toni bassi. Lega, facciamo tutti mea culpa”

Le dichiarazioni del presidente del Verona ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio della sfida di San Siro contro l'Inter

"Superlega? Super allineato sul fatto che non si debba fare. Trovo corretto quello che è stato detto in questi giorni. Sanzioni per club o pressioni per lasciare a casa dirigenti? Prenderei un attimo di tempo perché ci sono delle volontà che arrivano dall'alto, dalle proprietà, e per i dirigenti non è così. È giusto parlarne. In Lega ci siamo detti di tenere toni bassi per poi discutere con serenità. Questa lettera mi è nuova, non sono stato informato. Il concetto è che dobbiamo fare mea culpa tutti, rimetterci seduti, cercare di compattare la Lega perché così è difficile andare avanti".