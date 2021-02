Setti: “Cambiare Juric con Mou? Ivan è perfetto. Può arrivare al livello dei grandi”

Gli hanno chiesto se cambierebbe Juric con uno tra Guardiola, Mourinho o Klopp. E il presidente del Verona, Maurizio Setti, a AM (inserto di TS e CdS) ha risposto così: «Lui e il ds Tony D’Amico sono il nostro segreto».

«Uno scambio con Guardiola, Mourinho o Klopp? No, Juric è perfetto per il Verona. Guardiola, Mourinho e Klopp sono grandissimi tecnici ma credo che il nostro allenatore abbia tutte la qualità per arrivare al loro livello», ha concluso sull’argomento.

(Fonte: AM)