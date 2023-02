Settore Giovanile, Nesta: “Niente strutture e allenatori pagati poco. Come fai a chiedere…”

Ospite della Bobo Tv, Alessandro Nesta dice la sua sulle difficoltà del calcio italiano a sfornare grandi talenti. Un problema che per l'ex difensore nasce dal basso. "I motivi sono dal basso. Le strutture non ci sono, in un campo 4-5 squadre, piccoli spazi e non puoi allenare come si deve. Seconda cosa sono gli stipendi degli allenatori dei settori giovanili".