"Sul biglietto per lo stadio, o sullo schermo del televisore, scrivono sempre «F.C. Internazionale». Ma non è mai la stessa squadra. L’Inter di martedì sera non l’avevamo mai vista. Contratta, ma concentrata, nel primo tempo; rapida, spavalda (e un po’ sprecona) nella ripresa. Alla fine, ha vinto. E non «di corto muso», espressione introdotta a Torino per nascondere i musi lunghi. Una squadra forte e organizzata come l’Atletico Madrid, in serie A, non c’è: si sapeva, e s’è visto. L’esito sembrava dipendere dai titolarissimi. Nossignori: Lautaro non ha segnato; Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco e Darmian non erano nella serata migliore; sono invece entrati col turbo Frattesi, Carlos Augusto e Dumfries. Anche il tarantolato Sanchez ha fatto il suo. Così Arnautovic".