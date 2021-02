Severgnini: “Lukaku è fondamentale. Conte bravissimo, deve solo non lamentarsi quando…”

Intervenuto nel corso della trasmissione 'Tutti Convocati', Beppe Severgnini ha commentato la netta vittoria dell'Inter nel derby

"Deve solo non lamentarsi quando le cose vanno un pochino meno bene, ma non ho mai detto che l'Inter dovrebbe privarsi di Conte, anzi, cara grazia che ce lo abbiamo. Lukaku è fondamentale ed è la prova che Conte vede lontano e ha in testa un sistema di gioco".