Severgnini: “Inter, Dimarco erede di Perisic ma Inzaghi lo mette in difficoltà”

Questo il suo pensiero: "Guardando Ungheria-Italia, si agitavano due pensieri. Il primo, nazionale: perché non siamo al Mondiale? Il secondo, interista: perché una squadra che porta in azzurro Dimarco, Bastoni, Barella e Acerbi fatica così? Il caso del piccolo esterno sinistro è indicativo. L’Inter perde Ivan Perisic — fonte di gioco, capace di saltare l’uomo — e comincia a rimuginare sul sostituto. Quando ce l’ha lì, bell’e pronto e scatenato: si chiama Federico Dimarco. Mancini, ormai, lo ha capito. Inzaghi, invece, lo piazza spesso nei tre in difesa, mettendolo in difficoltà. Gli attaccanti sono colossi ormai, gli saltano in testa. Di Marco ha il piedino guantato, ma è alto 1,75 m.