Inter, Severgnini: “Kanté, c’è una cosa che diceva Ranieri. Vecino piace a…”

Beppe Severgnini, editorialista del Corriere della Sera, è stato ospite a Skysport anche per presentare il suo libro, ‘Neoitaliani, un manifesto’. Il giornalista, nonché noto tifoso dell’Inter, ha parlato anche di Conte: «L’idea di trasformare gli argomenti del mio libro in una chiacchierata sul calcio non mi era venuto in mente. Però davvero si può adattare. Il lamento per gli italiani è una forma d’arte. Credo che sia un anno importante per l’Inter e mi spiace che Conte non riesca a godersi addirittura le cose buone che fa. Siamo arrivati secondi in campionato, in finale di Europa League, non è stato quello passato un anno negativo. Ma lo vedo sempre scontento e questo non lo capisco, mi spiace per lui. Poi questo scontento e questo fastidio si passa anche ai tifosi che non amano questa cosa. I tifosi amano un altro tipo di atteggiamento. Nell’ultimo viaggio prima del Covid19 ho passato un po’ di tempo con Ancelotti e lui è un uomo riposante. Credo che Ancelotti possa fare un po’ di strada con l’Everton. Se Conte vuole fare un pezzo di strada con l’Inter deve cambiare atteggiamento. Altrimenti roviniamo tutto ed è un peccato».

-Quando le cose non vanno bene bisogna fare un passo avanti e gestire le difficoltà. Forse l’Inter è mancata in queste situazioni?

Ho sempre pensato che i calciatori sono giovani e hanno vissuto una gioventù particolare e un bravo allenatore deve fare un po’ anche il papà. Ne sono convinto, serve una figura paterna e rassicurante. Devono essere guidati e se un uomo sclera e se la prende con la società sono spiazzati. Io avevo scritto che era arrivato il momento di smettere di lamentarsi e la maggior parte dei tifosi dell’Inter era d’accordo con me. Su Kanté posso dire che Ranieri mi raccontò che è un giocatore unico e si chiedeva a volte come faceva ad essere in due posizioni in campo contemporaneamente. E tra l’altro Vecino piace ad Ancelotti, lo so e quindi muoviamo un po’ le cose.

(Fonte: SS24)