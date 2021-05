Severgnini: “Inter, questi tre nomi per crescere. Incedibili? Una volta Zhang mi chiese…”

Beppe Severgnini, giornalista e grande tifoso dell'Inter, ha parlato della stagione della squadra di Conte, con uno sguardo al futuro

"Spalletti ha fatto un buon lavoro, ma il salto di qualità si è avuto con Conte. L'Inter è una geniale e bellissima adolescente, ha bisogno di un precettore che le dica come fare. poi, viene fuori una meraviglia. Non so se tutti sarebbero stati capaci di inventarsi Bastoni, di resuscitare Eriksen e Perisic. L'Inter aveva bisogno di uno come lui. Il margine di crescita è evidente e per dimostrarlo faccio tre nomi: Spinazzola, Dzeko e De Paul. Eriksen? Per tutti noi era un dispiacere vederlo in panchina, ha in sé la poesia del calcio. Forse era troppo timido, bisognava essere più spacconi tipo Sanchez. Una volta Zhang mi chiese: 'Quale giocatore dell'Inter non venderesti mai?', gli risposi: "'Lautaro Martinez, perché diventerà un campionissimo e potremmo rimpiangerlo'. Con lui l'attacco è a posto per tanti anni".