Inter, serve uno sforzo per accontentare Brozovic: Marotta fiducioso. Perisic…

I due croati, pedine fondamentali nello scacchiere tattico di Inzaghi, sono entrambi in scadenza di contratto

Entrambi croati, entrambi pilastri dell'Inter, entrambi in scadenza di contratto a giugno: sono molti i fattori che accomunano Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. La dirigenza nerazzurra vorrebbe confermarli, e da tempo sta cercando la soluzione per convincerli a rimanere a Milano. Il Corriere dello Sport fa il punto: "L'Inter sta faticando a trovare un'intesa economica con Marcelo Brozovic, elemento indispensabile per il centrocampo di Simone Inzaghi. L'amministratore delegato Beppe Marotta si è detto fiducioso che possa rimanere, ma serve uno sforzo economico ulteriore per accontentare le richieste del croato, felice di restare ma con uno stipendio di 6,5-7 milioni di euro. Nella medesima situazione il connazionale Ivan Perisic, e pure qui il dialogo prosegue".