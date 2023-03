TS – Sfottò Porto, l’Inter non ha gradito: verranno chieste spiegazioni

Ha fatto molto discutere la locandina prodotta dal Porto alla vigilia del match di Champions League contro l'Inter, intrisa di stereotipi sull'Italia (dalla pizza alla Vespa, passando per il pizzaiolo con baffoni). C'è chi ci ha riso su, chi si è risentito, chi ha risposto: di sicuro non è passata inosservat. Una decisione che il club nerazzurro non ha gradito, come scrive Tuttosport: "La pizza (immancabile), il pizzaiolo con i baffoni e la Vespa: ecco la genialata partorita dai social media del Porto. [...] L'Inter naturalmente non ha gradito e oggi chiederà spiegazioni, se non scuse, nella cena ufficiale pre-partita organizzata sotto l'egida della Uefa".