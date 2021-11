Shakhtar Donetsk, i convocati per l’Inter: 5 gli indisponibili per De Zerbi

Sono 23 i calciatori a disposizione del tecnico della formazione ucraina in vista del match di mercoledì sera

Sono 23 i calciatori dello Shakhtar Donetsk convocati per la sfida di Champions League contro l'Inter, in programma mercoledì sera a San Siro. 5 gli indisponibili per De Zerbi: Ismaily, Alan Patrick, Sudakov, Junior Moraes, Traore.