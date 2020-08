Shakhtar, Dodô: “Inter? Siamo pronti, occhio ad attacco e difesa. Faremo di tutto per…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Europa League contro l’Inter, il terzino dello Shakhtar Dodô, ha presentato così la sfida: “Durante la settimana abbiamo fatto un lavoro specifico sull’Inter e siamo preparati ad affrontare questa gara. Siamo pronti secondo me, non è solo la difesa il problema dell’Inter ma dovremo stare attenti all’attacco. Abbiamo preparato bene la strategia per la gara di domani. Andare in finale cosa significa? Siamo in semifinale ed è un grande merito, domani cercheremo di fare tutto quello di cui siamo capaci di fare, faremo il possibile per andare in finale”.