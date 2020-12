Shakhtar Donetsk, Solomon: “Nulla è impossibile: vogliamo almeno un pari. Lukaku? Un mostro”

Manor Solomon, esterno offensivo israeliano dello Shakhtar Donetsk, ha presentato la sfida di questa sera contro l’Inter ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Questa Champions ci ha insegnato che nulla, proprio nulla, è impossibile: inutile cercare razionalità. Ora vogliamo almeno un pari“.

Cosa ricorda dell’andata con l’Inter?

“Meno difficile della semifinale di Europa League, ma comunque faticosa: io da esterno ero schiacciato sul terzino! Di solito siamo bravi a portare la palla, ma loro premono. E poi hanno un grande sistema difensivo“.

Pure l’attacco non è male…

“Faremo di tutto per fermare Lukaku: è una bestia, un mostro. Se è in vena, inarrestabile. Ed è pure sottovalutato: dovrebbe essere considerato tra i più grandi nel suo ruolo. Quando l’Inter lo ha preso mi sono chiesto perché… Perché il Manchester si priva di uno così?“.