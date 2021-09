CdS – Inter, manca qualcosa: il gol. La sindrome ucraina colpisce anche Inzaghi

L'Inter non va oltre lo 0-0 con lo Shakhtar, nonostante le occasioni avute durante la gara non trova la via del gol

Andrea Della Sala

L'Inter rimane ancora a secco di gol in Champions League e in casa dello Shakhtar finisce 0-0. Risultato che complica il cammino, dalla prossima gara l'Inter avrà solo un risultato a disposizione.

"C’è qualcosa di mancante in questi primi passi dell’Inter in Champions League ed è fin troppo evidente che si tratti del gol. Come con il Real Madrid in casa, anche a Kiev, la casa dello Shakhtar Donetsk in esilio dal Donbass, la squadra di Simone Inzaghi crea molto, più degli avversari - che non tirano mai nello specchio della porta pur essendo pericolosi in diversi frangenti -, centra una traversa che ancora vibra con Barella nel primo tempo e nel finale arriva a un Pyatov dalla vittoria con Correa, subentrato a un Dzeko più efficace come difensore (!), e con De Vrij in sortita offensiva su calcio d’angolo", spiega il Corriere dello Sport.

"La prestazione non è stata negativa, in generale più di un giocatore è stato in partita, però una mancanza evidente in zona gol ha condizionato il punteggio: Dzeko e Lautaro Martinez non sono riusciti a sfruttare le opportunità avute, almeno una enorme a testa. Rimane lo stesso retrogusto amarognolo della partita con il Real Madrid. E la stessa morale: in Europa non si possono perdere troppe occasioni, a differenza di quello che succede nel campionato italiano. Ora resta, nuovamente, con un risultato che poteva e doveva essere diverso. La morale europea è sempre quella, sia che giochi con le squadre blasonate, con quelle esperte come questa o con quelle che di esperienza ne hanno poca: chiudi le partite quando puoi, come puoi, sbaglia il meno possibile", analizza il quotidiano.