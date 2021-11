Shakhtar, Marlon: “Inter diversa senza Lukaku. Possiamo ancora qualificarci”

Il difensore braisiliano, ex Sassuolo, presenta la sfida di questa sera: "I nerazzurri hanno punti deboli"

Marlon, difensore brasiliano dello Shakhtar Donetsk ed ex Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Goal in vista del match di questa sera contro l'Inter: "Il nostro modo di giocare deve essere sempre lo stesso. Non dobbiamo mai cambiare quella che è la nostra idea, indipendentemente dall'avversario. Certamente dobbiamo rispettare chi abbiamo di fronte ma non dobbiamo cambiare: la caratteristica del mister e dello Shakhtar è di giocare sempre. Nel calcio ci sono le sconfitte, le vittorie e i pareggi. Dobbiamo avere un'idea e proseguire sulla nostra strada. Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento quando giochiamo nel campionato ucraino e in Champions League. Dobbiamo essere sempre noi stessi. La filosofia del mister è questa ed è per questo motivo che tanta gente lo apprezza".