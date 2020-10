RIVALI / Champions, lo Shakhtar decimato espugna Madrid. GdS: “Real, l’ombra di Raul su Zidane”

Altra serata storta per il Real Madrid. Dopo il primo ko della storia contro il Cadice, la squadra di Zidane chiude per la prima volta sotto 3-0 un primo tempo in Champions League. Nell’altra partita del girone dell’Inter, un Shakhtar in emergenza per l’assenza di addirittura 10 giocatore fermati dal Covid-19 riesce ad espugnare Valdebebas e sale in testa.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, ora Zidane rischia l’esonero: “Madrid è atteso sabato al Camp Nou e mercoledì in Germania col Borussia. La lunga ombra di Raul Gonzalez Blanco si proietta sulla panchina di Zidane. Che nelle ultime due sfide ci ha messo del suo. Col Cadice ha fatto 4 cambi nell’intervallo per cercare, invano, di correggere una formazione sghemba. Ieri ha deciso di rinunciare a Benzema e Kroos e di continuare a puntare sull’imbarazzante Marcelo, mandando Mendy sulla destra dove poteva giocare Nacho. E davanti Jovic tra Rodrygo e Asensio: difficile indicare il peggiore dei 3“.