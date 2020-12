Shakhtar Donetsk-Real Madrid, formazioni ufficiali: ancora tante assenze per Zidane

Pochi minuti al calcio di inizio di Shakhtar Donetsk-Real Madrid, quinta giornata del girone B di Champions League. Ancora tante assenze per Zinedine Zidane, che ritrova Benzema ma deve fare a meno di Sergio Ramos, Hazard, Carvajal e Valverde. Linea verde per gli ucraini, che si affidano al 2001 Trubin in porta e al 2000 Vitao al centro della difesa. Calcio di inizio alle ore 18:55.

Formazioni ufficiali:

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Vitao, Bondar, Matvienko; Kovalenko, Stepanenko; Tete, Marlos, Taison; Junior Moraes. A disp.: Shevchenko, Pyatov, Marcos Antonio, Dentinho, Solomon, Alan Patrick, Maycon, Marquinhos, Bolbat, Sudakov, Fernando. All.: Castro.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Kroos, Odegaard; Rodrygo, Benzema, Asensio. A disp.: Lunin, Altube, Militao, Marcelo, Chust, Casemiro, Isco, Arribas, Vinicius, Mariano. All.: Zidane.