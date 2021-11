Shakhtar Donetsk, Tete: “Inter? Buone sensazioni, nulla è ancora perduto”

L'esterno offensivo brasiliano parla in vista del match di Champions League in programma mercoledì a San Siro

Tete, esterno offensivo brasiliano dello Shakhtar Donetsk, ha parlato al sito ufficiale del club ucraino in vista del match di Champions League contro l'Inter, in programma mercoledì: "Buone sensazioni? Assolutamente. Vincere ogni partita è il nostro obiettivo. Partiremo di buon umore per l'incontro con l'Inter. Nulla è ancora perduto, cercheremo di continuare a lottare".