Italia-Svizzera, l’ex Inter Shaqiri: “Partita dell’anno, loro favoriti ma daremo fastidio”

Domani sera la formazione di Mancini affronta gli svizzeri e in conferenza stampa alla vigilia ha parlato il capitano

Domani l'Italiaaffronterà la Svizzera e nella conferenza stampa della vigilia ha parlato l'ex Inter, Xherdan Shaqiri. «Domani è la partita dell'anno. L'Italia è favorita, ma la possibilità di vincere c'è, non veniamo qui per chiuderci in difesa ma per dare fastidio. Superando i nostri limiti possiamo vincere», ha detto.