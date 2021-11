Ts – Sheriff-Inter, Inzaghi si affida a Lautaro-Dzeko. Vidal favorito su Calhanoglu

Nella fondamentale gara di Champions contro i moldavi, Inzaghi si affida ai titolarissimi

Quella contro lo Sheriff è una gara da vincere, tre punti fondamentali per vedere gli ottavi, un obiettivo che in casa Inter manca da troppo tempo. Ecco perché Inzaghi non farà calcoli in vista del derby, quella contro i moldavi è una gara troppo importante. "In Champions non c'è domani. E' vero, dopo lo Sheriff ci saranno ancora due partite, ma se stasera Handanovic e compagni non dovessero vincere, tutto si complicherebbe. Dunque, avanti con i "titolarissimi", o quasi, e testa solo sullo Sheriff", sottolinea Tuttosport.