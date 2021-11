Sheriff-Inter, moviola CdS: nessun episodio dubbio, un solo errore per Zwayer

Il fischietto tedesco dirige senza problemi una gara corretta e senza il bisogno di interventi da parte del VAR

Scorre senza episodi dubbi la sfida di Champions League tra Sheriff e Inter. Il Corriere dello Sport, nella sua moviole, promuove l'operato dell'arbitro Zwayer: "Si corre tanto in Sheriff-Inter e Felix Zwayer controlla la partita anche dal punto di vista atletico. Il tedesco commette un solo errore significativo: al 23' Vidal porta via il pallone dai piedi di Thill e lancia un contropiede (4 nerazzurri contro 3 avversari) fermato per un fallo che non esiste. Nei 45' iniziali la gara scorre, anche se manca un cartellino per il pestone di Kolovos su Barella. Inevitabili i gialli per Addo (entrata su Lautaro) e Darmian (che fa un "blocco" su Cristiano). Nella ripresa sale invece l'agonismo e l'arbitro ne ammonisce 4: Cristiano e Skriniar per due falli, Kolosvos e Costanza per proteste. Tutto corretto. Zwayer dialoga coi calciatori e si trova sempre molto vicino all'azione. Questa "prossimità" gli permette di accorgersi, ad esempio, che nell'azione dello 0-1 Vidal va in contrasto sul pallone ed è Dulanto dello Sheriff a colpire con una scivolata il compagno di squadra Cristiano. Nulla da segnalare sul raddoppio di Skriniar, sul tris di Sanchez e sul gol allo scadere di Traore. Serata tranquilla per il Var Fritz".