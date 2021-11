Sheriff-Inter, pagelle CdS: Brozovic insostituibile, Vidal sa sempre cosa fare

Le pagelle del Corriere dello Sport: il centrocampista croato è il migliore in campo, Dzeko spreca due occasioni

L'Inter conquista i 3 punti sul campo dello Sheriff e si rilancia verso l'obiettivo qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. per il Corriere dello Sport il migliore in campo è Marcelo Brozovic: "Assicura le giuste geometrie e i necessari equilibri, la sblocca lui costruendo un grande gol dopo essersi liberato al limite dell'area di due avversari. Disegna l'angolo per il 2-0 di Skriniar. Sempre fondamentale, insostituibile". Molto bene anche Vidal: "L'assist che confeziona per Lautaro è una delizia, sa sempre cosa deve fare".