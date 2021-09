Libero – Sheriff, 12 mln per sconvolgere la CL. Inter, sei punti. O a quel punto…

Fa parlare di sé la squadra moldava che guida il girone D, quello dei nerazzurri, dopo le vittorie con Shakhtar e Sheriff

Lo Sheriff, con la vittoria sullo Shakhtar prima e sul Real poi, ha fatto parlare di sé. Anche in Italia. Pure il quotidiano Libero parla della formazione moldava. "Lo Sheriff, più che una favola, è il frutto di una proprietà ricca che semina dal 1997. Deve il suo nome alla compagnia fondata nel 1993 da due ex Kgb (i servizi segreti sovietici), Viktor Gušan e Il’ja Kazmaly, la quale oggi ha tentacoli in ogni angolo di Tiraspol. Se ci cammini, vedi Sheriff ovunque perché Sheriff è letteralmente ogni cosa: una ditta edile, una catena di supermercati, un’azienda di telefonia, una tv, distributori, alberghi e casinò. È anche un partito politico che però si chiama Obnovlenie, “rinnovamento”, per non mescolare il sacro al profano".