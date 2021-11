Sheriff-Inter, le attività della vigilia: Inzaghi parlerà in conferenza alle 18.45

Mercoledì l'inter scenderà in campo per un match decisivo in ottica qualificazione, nel tardo pomeriggio le dichiarazioni del tecnico

Andrea Della Sala

MILANO - In vista di Sheriff Tiraspol-Inter, quarta gara del gruppo D di Champions League, in programma il prossimo 3 novembre con calcio di inizio alle ore 21, ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di martedì 2 novembre 2021:

Ore 10.30 - Official Training FC Internazionale Milano presso Suning Training Centre di Appiano Gentile (15’ aperti ai media).

Ore 18.30 local time (17:30 ITA) – Conferenza stampa Sheriff Tiraspol, Sheriff Stadion di Tiraspol

Ore 19.00 local time (18:00 ITA)- Official Training Sheriff Tiraspol, training pitch (15 minuti aperti ai media)

Ore 19.45 local time (18:45 ITA) – Conferenza Stampa FC Internazionale Milano, Sheriff Stadion di Tiraspol