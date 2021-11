Inzaghi a ITV: “Vogliamo continuità, è una gara decisiva da affrontare da vera Inter”

Inzaghi vuole una partita da vera Inter. L'allenatore nerazzurro è stato intervistato da Inter TV alla vigilia della partita contro lo Sheriff

Simone Inzaghi vuole una partita da vera Inter . L'allenatore nerazzurro, intervistato da Inter TV alla vigilia della partita contro lo Sheriff, ha suonato la carica per una gara decisiva nella rincorsa agli ottavi:

"Due settimane fa abbiamo fatto un'ottima gara in casa, davanti ai tifosi. Domani sarà un'altra partita, che per noi è decisiva. Servirà una gara da vera Inter. Noi dobbiamo stare attenti nel costruire ma allo stesso tempo nel mantenere l'equilibrio. Veniamo da tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro, compresa quella di Champions. Domani sera abbiamo bisogno di fare risultato pieno, vogliamo dare seguito agli ultimi due successi in campionato, senza subire gol".