Sheriff-Inter, pagelle TS: Barella pecca nella scelta finale, Dimarco non sfonda

Le pagella di Tuttosport: nerazzurri promossi, Brozovic il migliore in campo, gli attaccanti non trovano il gol

Finisce 1-3 la sfida tra Sheriff e Inter, con i nerazzurri che vincono e si rilanciano in ottica qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Per Tuttosport il migliore in campo è Brozovic. Bene anche Barella, anche se "pecca nelle scelta finale, cercando troppo spesso l'assist più complicato". Un appunto su Dimarco: "Quando batte i piazzati, non è una novità, crea sempre pericoli. Però non sempre riesce a sfondare in corsa".