Inter-Sheriff, pagelle CdS: Dimarco piede d’oro, Vidal di nuovo protagonista

L'Inter vince 3-1 contro lo Sheriff e torna in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Per il Corriere dello Sport il migliore in campo è Edin Dzeko, autore del primo gol e di un assist per il secondo firmato da Vidal. In difesa bene Dimarco: "Solito piedino d'oro sui piazzati. Prima, quasi infila il sette dalla destra. Poi disegna il corner su cui si sblocca il risultato. Sostituito solo perché ammonito". In mezzo al campo si è ammirato un Vidal che non si vedeva da tempo: "L'ultima volta da titolare risaliva allo scorso 8 marzo con Atalanta. Non segnava in Champions dal 12 aprile 2017. Suo anche il ponte per la stoccata di Dzeko".