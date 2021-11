CdS / Sheriff-Inter, Vidal dal 1′: fuori Calhanoglu e Bastoni, in attacco…

La probabile formazione dell'Inter in vista della sfida di Champions League sul campo dello Sheriff Tiraspol, in programma stasera

Inzaghi non fa calcoli in vista del derby e sceglie i migliori nella sfida di Tiraspol contro lo Sheriff nel quarto turno del Gruppo D di Champions League.

Secondo il Corriere dello Sport, sono tre i ballottaggi ancora da sciogliere nell'undici di partenza della sfida in programma alle 21. Inzaghi è pronto a lanciare Arturo Vidal dall'inizio, con Calhanoglu titolare nel derby da ex, mentre le altre due novità dovrebbero essere Dimarco nel trio di difesa e Darmian sulla fascia destra. L'ex Torino e Manchester United è favorito su Dumfires.

Torna dall'inizio Stefan De Vrij, dopo il turno di riposo osservato in campionato contro l'Udinese, così come Lautaro Martinez, che riprenderà il suo posto in attacco al fianco di Edin Dzeko. Fuori Bastoni e Correa, che si accomoderanno in panchina.