Sherwood: “Lukaku è un top, ma non cerchiamo scuse. Segna troppo poco contro le piccole”

Tim Sherwood ha sì definito Romelu Lukaku come uno degli migliori attaccanti del mondo, ma ha anche fatto un appunto all'ex Inter

"Lukaku deve segnare contro le grandi squadre. Questo per me è ancora un grosso interrogativo su di lui. Penso che sia un giocatore fantastico, alza il livello dei suoi compagni ed è migliore rispetto a chi giocava prima di lui in quella posizione. Ma è uno che segna tantissimo contro le piccole squadre, e deve riuscirci anche contro i Liverpool della situazione. Allo United era un diamante grezzo. Penso ora sia più felice di giocare in Premier League, e che abbia un conto in sospeso al Chelsea. Credo ancora che sia uno dei migliori attaccanti del calcio mondiale, ma mi piacerebbe davvero che riuscisse a segnare di più contro le squadre più forti. E riguardo a ciò non cerchiamo scuse. Del tipo che non ha segnato contro il Manchester City perché non riceveva palle dai compagni. I migliori giocatori trovano un modo per farlo. Guardate Mo Salah, è un esempio perfetto. Si presenta contro il Man City e fa quel gol".