Shevchenko: “Finale? Da milanista non posso dire che vincerà l’Inter”

Andryi Shevchenko, ex centravanti del Milan, ha parlato così ai microfoni di Mediaset prima della finale di Coppa Italia: "Da milanista non posso dire che vincerà l'Inter, per me vincerà la Fiorentina 2-1, ma segna Dzeko. E' una grande stagione per il calcio italiano, anche oggi è una bella finale: il calcio italiano sta tornando. Milan? Maldini e Massara rinforzeranno la squadra, è stata una stagione positiva: se tornano in Champions è una cosa importante. Stanno lavorando tanto, ci saranno rinforzi".