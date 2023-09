Shevchenko: “Inter-Milan sarà partita di grande qualità. Quando ho giocato il primo derby…”

Ospite di 'Storie di Serie A', in onda su Radio TV Serie A con RDS, l'ex rossonero ha parlato della partita di sabato

"Mi piace quando si dice che la pressione è un pregio. Quando si alzava la pressione mi piaceva giocare le partite importanti e il derby è una di queste, soprattutto quello di Milano". Ospite dell'ultima puntata di 'Storie di Serie A', in onda su Radio TV Serie A con RDS, l'ex rossonero Andriy Shevchenko ha parlato della partita di sabato. "Quando ho giocato il primo derby ho capito cosa significasse e da quel momento li preparavo diversamente - ha aggiunto l'ex ct dell'Ucraina -. Penso che sarà una partita di grande qualità perché entrambe le squadre si sono rafforzate, soprattutto il Milan ha costruito una rosa molto ampia con giocatori importanti. Non è un caso che siano in testa alla classifica e stiano giocando bene".