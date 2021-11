Shevchenko: “Inter concreta, il Milan non mi stupisce. Il derby del 2003…”

L'ex attaccante rossonero: "Può essere l'anno buono per lo scudetto. Ibrahimovic può ancora andare avanti a giocare e segnare"

Se chiude gli occhi, qual è la prima sfida con l'Inter che le vie in mente?

"Il derby del 2003, in semifinale di Champions. Segnare contro l'Inter è sempre stato fantastico, ma quella volta di più perché grazie all'1-1 raggiungemmo la finale, poi vinta contro la Juventus ai rigori".

I rossoneri, archiviato il pari in Champions contro il Porto, arrivano al derby da primi in classifica (assieme al Napoli) e con sette punti di vantaggio sull'Inter: sorpreso?

"No, il Milan primo non mi stupisce perché è diventato una squadra vera: può essere l'anno buono per lo scudetto. I rossoneri quando c'è da soffire, soffrono. E quando c'è da giocare bene, sono belli da vedere. È un Milan dinamico, che attacca bene gli spazi e ha un notevole equilibrio".