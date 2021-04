Shevchenko e lo “strano” omaggio di Mourinho: “Da quella notte non mi piace”

Il tecnico portoghese ricorda l'ex giocatore del Milan in occasione di una partita con il Barcellona. In occasione dell'uscita del libro che racconta la carriera di Shevchenko sono tanti gli allenatori che hanno condiviso un ricordo di lui.

In libreria è appena uscito un libro che racconta la storia e carriera di Andriy Shevchenko. Tanti gli allenatori che hanno voluto dedicare un pensiero e un ricordo all'ex giocatore di Milan e Chelsea. Lo ha fatto anche José Mourinho. Naturalmente a modo suo: "Ho incontrato Sheva a Monaco, in Supercoppa. Milan 1 - Porto 0. Gol di Sheva. Da quella notte lui non mi piace. Ovviamente scherzo, non è vero. Quando ero uno degli assistenti al Barcellona abbiamo giocato contro la Dynamo Kyiv e quel grande uomo ha segnato una tripletta al Camp Nou. Giocatore straordinario".