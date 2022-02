Shevchenko: “Ucraina sotto attacco. Vogliamo la pace, la guerra non è la risposta”

L'ex attaccante del Milan e della Nazionale ucraina ha voluto lanciare un appello in difesa della sua gente

L'inizio delle operazioni militari da parte della Russia in territorio ucraino non hanno lasciato indifferente il mondo dello sport, e numerosi atleti dell'ex repubblica sovietica si sono mossi in prima persona. Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan e simbolo calcistico dell'Ucraina, ha voluto lanciare un appello su Instagram: "Nelle prime ore la Russia ha iniziato una guerra su vasta scala. La mia gente e la mia famiglia sono sotto attacco. L'Ucraina e la sua popolazione vogliono la pace e l'integrità territoriale. Per favore, vi chiedo di sostenere il nostro Paese e di chiedere al governo russo di fermare la loro aggressione e violazione del diritto internazionale. Vogliamo solo la pace. La guerra non è la risposta".