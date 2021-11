Inter, pure la Serie A celebra la ‘ship’ Barella-Brozovic: “Perfect duo”

Immancabili in campo, irrinunciabili pure fuori: "Siamo la coppia più bella del mondo", canta il profilo della Serie A quando pensa a quei due

Una ship in mezzo al campo. Compagni inseparabili sul prato verde, ma pure fuori non scherzano. Anzi, scherzano spesso. Perché sono due personaggi tutti da scoprire e osservare. Ci passeresti le ore con i pop corn in mano, come davanti ad una serie di Netflix, a vedere cosa combinano. Cosa si inventano i 'BareBrozo'. I due centrocampisti dell'Inter fanno faville nel rettangolo di gioco: il club ne ha blindato uno per ora, l'altro dice di voler rinnovare e i dirigenti interisti proveranno ad accontentare lui e i tifosi. Perché da quando lo contestavano con fischi inequivocabili sembrano passate ere: Marceloè in pratica un idolo. Come Nicolò, arrivato da meno tempo, ma già nei cuori nerazzurri. Succede a chi sa il fatto suo in campo e riesce a conquistare la simpatia dei tifosi anche fuori. Amici, bravi, complici, definitivi (se ce li hai ti basta), eclettici, furbacchioni, giocherelloni, hollywoodiani (una coppia da film), impossibili, luminosi (perché sono il faro là in mezzo), schivi (zero ossessioni da social). Non bastano le lettere dell'alfabeto per dire tutto di loro.