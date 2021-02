Inter, sì al doppio regista: ecco perché la convivenza Brozovic-Eriksen funziona

Tuttosport dedica un focus sulla scelta di martedì sera di Antonio Conte di schierare entrambi i centrocampisti

Brozovic-Eriksen è una coppia assolutamente da riproporre. I due centrocampisti, schierati insieme nella gara di martedì con la Juventus, hanno fatto vedere di poter dare diverse soluzioni alla manovra grazie al loro ottimo tocco di palla. E, come scritto da FcInter1908, anche Tuttosport dice sì alla convivenza: "Il primo tempo disputato dalla squadra di Conte con Brozovic regista ed Eriksen mezzala sinistra ha lanciato dei segnali incoraggianti e soprattutto interessanti. Alla fine la prestazione dei due, complice un secondo tempo meno pimpante dell’Inter, è stata sufficiente (Eriksen è uscito al 20’ della ripresa). Ma i primi 45 minuti hanno dimostrato, per la prima volta in un anno, che la coesistenza fra i due è possibile. Anche perché Eriksen ha interpretato il ruolo da mezzala a modo suo, quindi non da incursore come piace e chiede Conte, ma al tempo stesso non è sembrato girovagare senza meta come in passato.