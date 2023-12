Siemiatkowski: “Zielinski vuole restare al Napoli. Non credo in un suo passaggio all’Inter”

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Maciej Siemiatkowski, giornalista polacco, ha parlato anche del futuro di Piotr Zielinski. Il centrocampista del Napoli, che ha il contratto in scadenza, è stato accostato all'Inter. "Zielinski non penso voglia un cambiamento ma restare in Italia dove si trova benissimo con la famiglia".