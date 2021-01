Signori: “L’Inter ha il miglior attacco ma non sa tirare in porta. Dove sta l’errore?”

Riccardo Signori, editorialista de Il Giornale, ha parlato del momento dell’Inter di Antonio Conte. Questa la sua riflessione dopo la sconfitta di Genova dei nerazzurri: “L’Inter ha scoperto che non sa tirare in porta. Ma dimentica che sarebbe meglio non far calciare in gol gli avversari: non a caso è finita al 5° posto (Juve prima, Milan quarto) fra le difese del campionato. La consolazione dice: ma è la squadra con il miglior attacco. Quindi dove sta l’errore? Nell’assenza di Lukaku, suggerisce voce di popolo: garantisce gol, assist e soprattutto mette in apprensione la difesa avversaria. Come dimostrato contro la Sampdoria. Quindi le lacrimazioni sui 24 tiri in porta, 7 nello specchio, che fanno distinguere fra Inter problematica e Inter sfortunata (copyright Conte) si riportano ad «uno per tutti e tutti per uno». Piede caldo (pure nel tirare rigori) se c’è il gigantone, sennò «ci salvi chi può». Contro la Roma, Lukaku ci sarà e per l’Inter è proposta una serata di gala: ci sei o non ci sei? Non potrà ansimare, sbagliare, toppare: con occhio al 1° posto, e pure al 2°”.