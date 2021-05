CorSera – Inter, il silenzio di Conte turba i tifosi. Zhang, settimana decisiva

L'allenatore nerazzurro, in accordo con la società, ha scelto ancora una volta di non presentarsi davanti ai giornalisti

L'Inter non smette di vincere: i nerazzurri, già campioni d'Italia, battono 3-1 la Roma nel giorno dell'esordio ufficiale della quarta maglia. Il Corriere della Sera si sofferma sulla scelta di Antonio Conte di non presentarsi ai microfoni dei giornalisti al termine del match: "Il tecnico, dopo aver saltato la conferenza stampa della vigilia con la Roma, ha preferito, in accordo con la società (così fa sapere il club) lasciare la parola nel post partita al vice Stellini. La scelta è motivata dal non voler rispondere alle inevitabili domande sul taglio degli stipendi e sulle altre questioni legate alla proprietà, argomenti non di sua competenza. Il prolungato silenzio dice più di mille parole e inizia a far molto rumore. Turba gli umori dei tifosi, alimenta i dubbi sul suo futuro. Sabato c’è la Juve, forse sarà l’occasione per Conte per tornare parlare. Non è lui a dover fornire risposte, già date sul campo con lo scudetto.