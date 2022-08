Udinese, Silvestri: “Tifo Milan da sempre, hanno una squadra di campioni”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Marco Silvestri, portiere dell'Udinese, ha parlato così in vista della sfida col Milan

“Non c’è dubbio. È sempre stato solo San Siro. Sono cresciuto col mito di Nelson Dida, oltre a Buffon. E uno dei regali che custodisco gelosamente è proprio la maglia di Dida che mia moglie mi ha regalato per un compleanno e che mi sono fatto autografare. Credo l’abbia presa a un’asta”.

“Se lo sono meritato. Sono molto contento per loro perché sono milanista da sempre. E perché Stefano Pioli dal punto di vista umano è proprio uno di livello. L’ho avuto al Chievo dove facevo il terzo e quando lo incontro mi ricorda sempre quei tempi. È una squadra di campioni”.

Chi teme in particolare, visto che di tiri ne arriveranno...

“Che è fortissimo. Non è l’ultimo arrivato. Aveva già vinto in Francia. È decisivo ed è uno che para. Non rischia e ha personalità. Il migliore nello scorso torneo, insieme a Ospina del Napoli”.