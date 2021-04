Atletico fuori dalla Superlega, Simeone: “Piena fiducia nel club, presa la decisione giusta”

Il tecnico dell'Atletico Madrid ha parlato dell'uscita dalla Superlega dei colchoneros dando piena fiducia alla sua società

"Sapevo che l'Atletico avrebbe scelto quello che era il meglio per il club. Ero sicuro avrebbero tenuto conto delle nostre persone e della famiglia Atletico. Non ho nulla da nascondere, sono stato uno dei primi a fare la mia opinione quando mi è stata chiesta dopo la partita e ho detto che avevo piena fiducia nel club perché sapevo che avrebbero scelto la cosa migliore per la squadra. E tutti pensiamo che questa decisione sia la migliore per noi".