Simeone a 4′ dalla fine trascina il Napoli: Roma KO 2-1, Inter seconda a -13

Il gol di Simeone a 4' dalla fine permette al Napoli di battere 2-1 la Roma e di mantenere 13 punti di vantaggio sull'Inter, seconda in classifica. Gli azzurri, passati in vantaggio con Osimhen al 17', si rilassano nel secondo tempo e la Roma raggiunge il pareggio al 75' grazie ad El Shaarawy. Il gol del Cholito Simeone, da dieci minuti in campo, regala tre punti al Napoli, sempre più vicino allo scudetto. La Roma resta sesta in classifica a 37 punti, a -3 dall'Inter che a sua volta è seconda da sola ma a 13 punti dai ragazzi di Spalletti.