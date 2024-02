"L'Inter è una squadra molto forte, gioca bene in tutte le parti del campo. Questo la rende pericolosa", dice Simeone

"L'Inter è forte, non puoi concedere quello che abbiamo concesso. Abbiamo fatto errori, riesce a fare contropiedi ottimi. Al di là di questi dettagli, l'Atletico ha fatto una buona partita. Abbiamo avuto un'occasione con Llorente, loro sono forti. Andiamo là sotto 1-0, c'è tempo fino al 13 marzo se possiamo farcela. L'Inter è una squadra molto forte, gioca bene in tutte le parti del campo. Questo la rende pericolosa, dopo questa partita speriamo al ritorno di fare meglio. Al ritorno manca tanto, speriamo che tutti gli attaccanti siano a disposizione per fare la partita che vogliamo fare"