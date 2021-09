Simeone: “A San Siro vissuto momenti importanti della mia carriera. Penso al presente”

L'ex giocatore dell'Inter torna al Meazza da allenatore dell'Atletico Madrid, prossima rivale del Milan in CL

«Tornare in Italia, dove ho vissuto momenti importanti della mia carriera, è sempre una cosa bella per me. Ma io mi concentro sul presente e il presente è questa partita col Milan, che gioca bene, in maniera molto verticale, e ottiene risultati non casuali. Ha fatto una buona partita anche col Liverpool: la mano di Pioli si vede. Però io credo che, se giocheremo al nostro livello, potremo creargli problemi», ha detto sulla sfida e sul suo ritorno a Milano.