Simeone-Suarez, nervi tesi. L’attaccante insulta il Cholo: “Pezzo di m…”

Non tira una bella aria in casa dell'Atletico che fatica in Liga. L'attaccante, sostituito, non l'ha presa bene

Gianni Pampinella

Momento complicato per l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. I Colchoneros hanno perso ieri sera 2-1 a Siviglia, terza sconfitta consecutiva in Liga, e Suarez non va in gol da più di un mese. A complicare le cose un diverbio scoppiato tra l'attaccante e l'allenatore quando El Pistolero è stato sostituito dopo 57 minuti ed ha sbottato contro Simeone: "Pezzo di m...., sempre uguale", ha detto mentre usciva dal campo. L'uruguaiano non ha salutato il Cholo, si è seduto in panchina e ha lanciato i suoi parastinchi coprendosi la faccia con le mani.

(Marca)