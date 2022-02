Simic: “Nel ’96 Moggi mi voleva alla Juve, poi non se ne fece nulla. Il 5 maggio…”

Dario Simic, ex Inter e Milan, ha parlato così delle sue esperienze in Italia, rivelando anche un retroscena sulla Juve

"Nel 1996 parlai con la Juve. Moggi mi voleva. A quei tempi, per una giovane promessa, esisteva solo la Serie A. La guardavo in tv e pensavo: 'Wow, lì ci sono i campioni, voglio giocarci'. Alla fine non se n’è fatto nulla, ma tre anni dopo è arrivata l’Inter. Aneddoti? Recoba non voleva correre. Si nascondeva dietro gli alberi di Appiano, mentre Lucescu mi fece uno scherzo. Una volta, in allenamento, mi disse di calciare una punizione. 'Io, mister? Sicuro?'. Accanto a me c’erano Ronaldo, Vieri, il Chino. Mi vergognavo anche a prendere il pallone in mano, gli altri ridevano tutti. 5 maggio? Dopo vent’anni ci si ricorda solo dell’Olimpico e delle lacrime di Ronnie, ma in realtà buttammo punti decisivi con Atalanta e Chievo".