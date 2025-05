In occasione dei preparativi per l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, lo stadio milanese di San Siro l’anno prossimo resterà chiuso per un mese. E da più parti aleggia l’ipotesi di approfittare di questo periodo di pausa per portare la Serie A all’estero: “Portare la serie A all’estero è tra gli obiettivi che ci siamo posti - ha spiegato il presidente Simonelli - ma non dipende solo da noi, quanto dalle autorizzazioni che dovremmo avere e dalla volontà delle squadre di andare a giocare all'estero. Come Lega noi ci proviamo. Se poi le società coinvolte avranno piacere, ma soprattutto se le autorità preposte ci daranno l'autorizzazione, è un bel progetto che serve per far conoscere il calcio italiano sempre di più all'estero. Cosa che per la nostra immagine, come abbiamo avuto modo di vedere anche oggi, è molto importante”.

Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha commentato all'Adnkronos anche le possibilità di vedere l’ultima giornata di Serie A in contemporanea: "Rientra nelle regole scritte, le ultime due giornate si giocheranno in contemporanea per tutte le squadre che hanno gli stessi obiettivi. Già questa domenica giocheremo nove partite alle 20.45 e anticiperemo al sabato solo l'unica partita tra squadre che non sono in competizione per nessun traguardo, che sono l'Atalanta e il Genoa”. Quindi, aggiunge, “le avremo tutte in contemporanea la sera e sarà uno sforzo immane dal punto di vista organizzativo perché gestire nove partite con tutta la tecnologia attuale non è facile". Anche per quanto concerne l'ultima giornata, “le regole ci dicono che dovranno essere partite in contemporanea per tutti quelli che combattono per lo stesso obiettivo: tutti quelli che combatteranno per la salvezza dovranno giocare insieme, tutti quelli che combatteranno per le coppe dovranno giocare insieme”. E, conclude, “anche Inter e Napoli, che sono le due squadre che combatteranno per lo scudetto, dovranno giocare nello stesso slot orario”