Gigi Simoni, salta la commemorazione a causa del Covid. La famiglia: “Vogliamo…”

“Non potrà essere fatta la commemorazione funebre di Gigi Simoni allo stadio di Pisa. Ma appena sarà possibile compatibilmente al Covid 19 sara’ svolto un evento con la partecipazione di tutti i suoi ex giocatori, gli ex compagni di squadra e i tanti tifosi sparsi in tutta Italia che gli volevano bene“. È questo l’annuncio della famiglia di Gigi Simoni, che ha voluto ringraziare “con profondo affetto e con sincera gratitudine tutti coloro che hanno partecipato al cordoglio per la scomparsa di Gigi. Vogliamo dire grazie ai tifosi, alle società di calcio, ai rappresentanti del Comune di Pisa e delle istituzioni politiche e sportive, agli amici, ai calciatori, ai giornalisti, ai medici, agli infermieri. Insomma a tutti coloro che anche solo con un pensiero, una parola o una preghiera hanno rivolto il loro affetto a Gigi in questi giorni di grande dolore. Purtroppo nei primi giorni di giugno non sarà possibile organizzare, come desiderio della famiglia e dei tanti sportivi che lo avevano richiesto, l’ultimo saluto a Gigi allo stadio di Pisa per la situazione legata all’emergenza Covid. Non appena le norme cambieranno sarà comunque organizzata una giornata di commemorazione per ricordare Gigi Simoni alla presenza di tutti coloro che avrebbero voluto essere presenti al funerale ma che non hanno potuto farlo per le restrizioni vigenti”.

(Ansa)