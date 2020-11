Simplicio: “Balotelli in Brasile? Meglio che resti in Europa. Se ha avuto problemi dove è stato…”

“Non so se in Brasile Balotelli farebbe bene“. Fabio Simplicio, centrocampista brasiliano ex Palermo e Roma, ha espresso qualche dubbio ai microfoni di TuttoMercatoWeb circa il possibile trasferimento dell’ex attaccante di Inter e Brescia – tra le altre – al Vasco da Gama. Una notizia confermata anche dal prossimo direttore sportivo del club brasiliano, Fabio Cordella.

Simplicio ha poi aggiunto: “Se ha avuto dei problemi dove è stato figuriamoci qui (sorride, ndr). Conoscendo l’ambiente è meglio che resti in Europa”.