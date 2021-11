Simplicio: “Credevo che la Roma con Mourinho andasse meglio. Sul mercato…”

Il pensiero dell'ex calciatore brasiliano, Fabio Simplicio, sulla Roma di José Mourinho e sulla Juventus prima della sosta

"Credevo che la Roma con l’arrivo di Mourinho andasse meglio. Ha iniziato bene però non so cosa succeda. Rinforzi sul mercato? Penso proprio di sì. Mourinho sta già lavorando con tutto il suo staff, la Roma farà bene sul mercato".

"La sosta è sempre importante per porre rimedio agli errori. Le squadre in difficoltà possono prendere in esame ciò che non va. A fine campionato potrà arrivare tra le prime cinque".